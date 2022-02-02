Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit E, Ercan M, Mustafa E, Ercan B. ve Zeynep E, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Fatma E. ve Leyla D. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanık Cahit E'nin alacak verecek meselesi nedeniyle maktul Muharrem Elbay'a husumet beslediğini ve daha sonra planlayarak öldürdüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Cahit E, Ercan M. ve Ercan B'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetini yoksun kılma" suçlarından 17 yıl hapis cezası verdi.

Aynı suçlardan sanık Mustafa E. de yardım ettiği gerekçesiyle 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayrıca Cahit E'ye Ercan Bozkurt'u yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözleriyle sosyal medyada zaman zaman gündem olan sanıklardan Zeynep E'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilerek, tahliyesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanıklar Fatma E. ve Leyla D'nin beraatine karar verildi.

Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında Cahit E'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.