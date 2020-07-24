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Son dakika! Gaziantep'te, 3 bin 303 kişiye 'koronavirüs' cezası

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 303 kişiye idari para cezası kesildi.

Son dakika! Gaziantep'te, 3 bin 303 kişiye 'koronavirüs' cezası
24.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:50

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 303 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve nizami maske kullanımına aykırı hareket edenlere yönelik denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği belirlenen 3 bin 303 kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde, ayrıca kontrol edilen 384 işyerinden 3'ü ile ilgili de mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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