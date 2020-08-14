Son Dakika | Gaziantep'te 2548 kişiye 'koronavirüs' cezası Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 548 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 548 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ile maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 547 kişiye para cezası verildi. Kentte yapılan denetimler kapsamında kontrol edilen 610 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA