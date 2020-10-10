Son Dakika | Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası
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Son Dakika | Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası

10.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:27
Son Dakika | Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye, cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde; bin 30 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi de idari yaptırım uygulanarak yurda yerleştirildi, denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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