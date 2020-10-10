Son Dakika | Gaziantep'te 1030 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye, cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 30 kişiye, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde; bin 30 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi de idari yaptırım uygulanarak yurda yerleştirildi, denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ