Son dakika... Gaziantep'te 1000 polisin katılımıyla "narko-asayiş operasyonu" başlatıldı
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Son dakika... Gaziantep'te 1000 polisin katılımıyla "narko-asayiş operasyonu" başlatıldı

Son dakika haberi: Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık 1000 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu başlatıldı.

25.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:34

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık 1000 personelin katılımıyla narkotik ve asayiş operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, kentte huzur ve güvenin artırılması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslerin abluka altına alındığı operasyonda, aralarında özel harekat timlerinin de yer aldığı yaklaşık 1000 personel görev aldı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, umuma açık yerler, sokakların girişleri, araçlar, zanlıların üzeri ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda şu ana kadar 2 kilogram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 350 uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde gerçekleşen operasyon gece yarısına kadar sürecek.

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Son dakika... Gaziantep'te 1000 polisin katılımıyla 'narko-asayiş operasyonu' başlatıldı

Kaynak: AA

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