Son Dakika | Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildiGAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı. Kaynak: DHA