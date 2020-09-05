Son Dakika | Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi
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Son Dakika | Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildiGAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:39

Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Son Dakika | Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

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