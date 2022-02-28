Son dakika... Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep-Kilis Karayolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk, (48) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza anı, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel