Son dakika: Gaziantep mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretimi yedi kat arttırdı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Gaziantep'te mesleki eğitim okullarında yapılan üretimden elde edilen gelirin 2018 yılında 2,8 milyon lira olduğunu hatırlatarak, "Bu miktar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de 18,5 milyon liraya yükseldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Gaziantep'te mesleki eğitim okullarında yapılan üretimden elde edilen gelirin 2018 yılında 2,8 milyon lira olduğunu hatırlatarak, "Bu miktar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de 18,5 milyon liraya yükseldi. Yani Gaziantep'te mesleki eğitimde üretim kapasitesi son iki yılda yaklaşık yedi kat arttı." dedi.

Özer, mesleki anlamda eğitim, üretim, istihdam alanlarında atılan adımları değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Gaziantep'in mesleki eğitimde oldukça güçlü bir noktaya geldiğini vurgulayan Özer, bu alandaki eğitimi daha da güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Özer, "Gaziantep mesleki eğitim açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip. Gaziantep'te tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisinde. Sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Özer, okullardaki altyapı ve atölye eksikliklerini giderdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da Gaziantep'te önemli miktarda arttı. Döner sermaye kapsamında Gaziantep'te mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2018 yılında 2,8 milyon iken bu miktar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de 18,5 milyon liraya yükseldi. Yani Gaziantep'te mesleki eğitimde üretim kapasitesi son iki yılda yaklaşık yedi kat arttı."

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretimde Türkiye ikincisi oldu

Kovid-19 ile mücadelede mesleki eğitimde üretim kapasitesini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçirdiklerini anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te mesleki eğitim özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm ürünler Gaziantep'te üretilebildi. Bu süreçte özellikle Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020 yılı döner sermaye kapsamında üretimde 7,4 milyon liralık gelir ile Türkiye ikincisi oldu. Gaziantep'te üretimde sağlanan yaklaşık yedi katlık artış bu lisemizin performansına da yansıdı. Bu lisemizde 2018 yılında 1 milyon liralık üretim yapılırken 2020 yılında yedi katlık artış ile 7,4 milyon liraya yükseldi. Tüm bu gelişmeler Gaziantep'te mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli başarılar."

Özer, kentte elde edilen başarılarda ortak hareket etmenin oldukça etkili olduğunun altını çizerek, "Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı Sayın Valimiz Davut Gül'e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, hayırseverlerimize, paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep'te bu süreçleri başarı ile yürüten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe ve çalışma arkadaşlarını başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir