Son dakika! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede - Haberler
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Son dakika! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3 yabancı uyruklu Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 6'sı kadın 11 zanlı ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Gaziantep, Batman ve Van'da 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adresinde bulunamayan bir zanlı ise daha sonra yakalanmıştı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Haberler

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