Son Dakika | GAZİANTEP Kore gazisi, askerlere anılarını anlattı

Gelen son dakika haberine göre Kore gazisi, askerlere anılarını anlattıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Kore Savaşı'na katılan Osman Eker, Jandarma karakolundaki askerleri ziyaret ederek Kore'deki anılarını anlattı.

Kore gazisi, askerlere anılarını anlattı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Kore Savaşı'na katılan Osman Eker, Jandarma karakolundaki askerleri ziyaret ederek Kore'deki anılarını anlattı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıldönümünde Osman Eker (90) oturduğu mahalledeki Ortaklı Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Burada görevli askerlerle bir araya gelen Osman Eker'i, Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Vedat Erikli çiçekle karşıladı. Künyesini okuyan gazi Eker, bir yıl kaldığı Kore'deki anılarını anlatarak askerlerle sohbet etti.

İstanbul'da görev yaparken 1952 yılında Kore'ye gittiğini anlatan Osman Eker, bir yıl boyunca Kore'de Türk askerinin gösterdiği mücadeleyi askerlerle paylaşarak, "Birliğim ile birlikte Kore Savaşına katıldım. Kore'de silah arkadaşlarımdan bazıları şehit oldu. Beni bugün bile çağırsalar ülkem için gider savaşırım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı