Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek
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Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek

08.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:11

Son dakika haberleri... Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçekGaziantep'in İslahiye ilçe Jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek dağıtıldı.

Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek

Gaziantep'in İslahiye ilçe Jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek dağıtıldı.

İslahiye-Hasa karayolunda bulunan kontrol noktasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta'nında katıldığı uygulamada ekipler, kadın sürücü ve yolculara çiçek hediye ederek,8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Jandarma ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan kadınlar, jest karşısında jandarmalara teşekkür etti.

Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika! GAZİANTEP Jandarmadan, kadın sürücü ve yolculara çiçek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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