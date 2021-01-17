Son dakika... Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi
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Son dakika... Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

17.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:54
Son dakika... Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

Son dakika haberleri: Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alan nohut dürümü ve menengiç kahvesi coğrafi işaret aldı.

Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alan nohut dürümü ve menengiç kahvesi coğrafi işaret aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, gastronomi alanında önemli bir gücü bünyesinde barındıran Gaziantep'in lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda yapılan başvurular neticesinde nohut dürümü ve menengiç kahvesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini aktaran Şahin, "Hem nohut dürümü hem de menengiç kahvemiz tescillendi. Bunlarla beraber Gaziantep'te tescillenmiş ürün sayımız 38'e ulaştı. Artık herkesi bu lezzetleri tatmak üzere Gaziantep'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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