Son Dakika | Gaziantep'in açık inovasyon ve tasarım kampüsü Açıklaması

Son dakika teknoloji haberine göre Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), KOBİ ve girişimcilerin, katma değerli ürün ve hizmet geliştirebilmeleri için kalifiye insan kaynağı, ileri teknoloji prototip desteği ve marka değerine sahip kurumsal kimliklerinin tasarlanabilmesi için kente, bölgeye...

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), KOBİ ve girişimcilerin, katma değerli ürün ve hizmet geliştirebilmeleri için kalifiye insan kaynağı, ileri teknoloji prototip desteği ve marka değerine sahip kurumsal kimliklerinin tasarlanabilmesi için kente, bölgeye ve ülkeye destek sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortak finansmanı sağlanan GETHAM, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaratıcı endüstrileri güçlendirme odaklı tasarım merkezi olarak 3 yıldır faaliyet yürütüyor.

Merkez, 2018 Mart ayı itibarıyla Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) yönetiminde KOBİ ve girişimcilerin katma değerli ürün ve hizmet geliştirebilmeleri için kalifiye insan kaynağı ve teknoloji altyapısıyla destek sağlıyor.

Girişimciler, gerek GETHAM'ın organize ettiği hızlandırma programlarının seçmelerine girerek gerek doğrudan fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için GETHAM'ın stüdyo, fabrika, ajans ve startup departmanlarından yararlanarak, ticarileşmeye hazır ürünlerini geliştirme fırsatı buluyor.

GETHAM Genel Müdürü Onur Akar, AA muhabirine, KOBİ ve girişimcilerin hayalini kurdukları girişim fikrine, fikirden ürüne tüm aşamalarda her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Fikir veya ürün sahibi ya da yeni bir şey geliştirmek isteyenlerin merkezdeki 4 bölümden hizmet aldığını dile getiren Akar, stüdyo bölümünde endüstriyel tasarım uzmanlarıyla birlikte fikirlerin tasarım haline dönüştüğünü, dijital tasarımların yapıldığını, fabrika aşamasında ürünlerin ve prototiplerin hazırlandığını kaydetti.

Ortaya çıkan ürünün ambalajını, kurumsal kimliğini ya da ürünün rafta nasıl duracağıyla ilgili ajans aşamasına geçildiğini anlatan Akar, son aşamada da Gaziantep Ticaret Odası liderliğinde uygun pazarların bulunması noktasında startupların geliştirildiğini kaydetti.

Akar, GETHAM Fabrika Departmanında ayakkabı ve takı tasarımcısı, tersine mühendislik uzmanı, görsel tasarım uzmanları, finansçılar ve halkla ilişkiler uzmanına kadar 15 kişilik ekipleri olduğunu anlattı.

KOBİ ve girişimciler için güvenli bir liman

Akar, merkezlerine çok ciddi güzel projelerin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"GETHAM'ın daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim. Mesela akademik bir hocamız proje geliştiriyor. Belirli bir seviyeye getirmesi için kalıba ihtiyacı var. O kalıbı yine burada tasarlayıp gönderiyoruz. ya da Türkiye genelinde bazı işletmelerde özel bir ürün, parça yapılması gerekiyor. Parçanın endüstriyel, mekanik tasarımı yapılıp son haline getirilerek göndermiş oluyoruz. Ürünü geliştirip, sahada test etmelerini sağlıyoruz. Yatırım almaları için görüşmeler yapıyoruz. Yeni ürün geliştirmek için destek veriyoruz. GETHAM yaşayan bir birim. Kurulduğu günden bugüne tasarım tescili aldı, yeni ürün geliştirdi ve birçok firmaya destek sağladı. GETHAM, bölgemizin kalkınmasında öncülük edecek, Ar-Ge, inovasyon tasarım projelerinde KOBİ ve girişimciler için güvenli bir liman olmaya çalışacak. Sürekli projeler yaparak bu bölgedeki insanların minimum maliyette maksimum verim alabilmesi için girişim, katma değerli ekosisteme entegre etmek için planlar yapacak."

Akar, bölgenin girişim ekosistemine destek sağlamayı hedeflediklerini aktararak, "GETHAM bugüne kadar 40 girişimciyi mezun etti ve bunlardan 32'si şirketlerini kurdurdu. Girişimcilerimiz, Robotik- Ses- IOT Endüstriyel Tasarım, yazılım, ev teknolojileri, yenilenebilir enerji, otomotiv, sanayi, tarım, sağlık sektörü, rehabilitasyon, tıp sektörlerinde faaliyet göstermektedirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal