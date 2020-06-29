Son Dakika: Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Son dakika güncel haberi... Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın konuşması Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın konuşması Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Bugün 2 puan kaybettik.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın konuşması

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın konuşması Maçın ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik, onlar şanslıydı çünkü 90 dakika topa biz sahiptik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:

"Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık. Oyuncularımız adına çok güzel bir şey"

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden daha iyi olduklarını ve iki puan kaybettiklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının iyi oynadığını ancak golden sonra takımın geriye yaslandığını belirtti.

Bir puan kazandıklarını hatırlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik, onlar şanslıydı çünkü 90 dakika topa biz sahiptik. Şanssız bir penaltı yedik. Bugün galibiyeti kaçıran yine biz olduk. Ankaragücü ve Galatasaray maçında öndeydik. Ama puan kaybettik. Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz. Oyuncularımı sürekli uyarmaktan canım sıkıldı. Golü bulduktan sonra topu rakip sahada istiyorum. Onlara neler oluyor bilmiyorum. 35 puana ulaştık ve kimse bunu bizden beklemiyordu. 5 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Tuna: "Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Gaziantep'e mutlak puan parolasıyla geldiklerini ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu oyundan ve azminden memnun olduğunu dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Buraya kazanamadığımızda en azından kaybetmemek üzere geldik. Biz beraberliğe üzülen bir takımız normalde. Son haftalarda bir maç dışında takımımız üst düzey bir futbol oynadı. Yenilmezlik serimizi 10 maçtan 11 maça çıkardık. Oyuncularımız adına çok güzel bir şey. Onların bu duyguyu yaşamasını istiyordum çünkü. İlk yarı karşılıklı dengeli bir oyun vardı. Ama onlara net bir pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişi kalınca oyunu daha domine ettik. Takımın oyunundan ve disiplininden memnunum."

Kaynak: AA