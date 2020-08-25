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Son Dakika | Gaziantep FK'de transfer çalışmaları

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek forvet oyuncusu Denis Alibec'i kadrolarına katmak için Romanya ekibi Astra Giurgiu'ya teklifte bulunduklarını bildirdi.

Son Dakika | Gaziantep FK'de transfer çalışmaları
25.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:40

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek forvet oyuncusu Denis Alibec'i kadrolarına katmak için Romanya ekibi Astra Giurgiu'ya teklifte bulunduklarını bildirdi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklama, teknik direktör Marius Sumudica'nın transfer raporunda yer alan Alibec'in kadroya dahil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu'nun oyuncusu olan Alibec için temasların devam ettiğini anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Astra kulübü, Alibec'in ödemeleriyle ilgili de sorunlar yaşıyor. Yıl sonu itibarıyla sözleşmesi bitecek olan oyuncu için hocamızın talepleri doğrultusunda, bu sezon için bonservis ödememek gibi bir planlamamız olmasına rağmen Astra'ya teklif yaptık. Hocamızın kadroda görmek istediği oyuncuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat hocamızın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek, Denis Alibec için teklifimizi Romanya ekibine ilettik. Ancak henüz bir sonuç alabilmiş değiliz. Bundan sonraki süreçte teklifimize olumlu veya olumsuz geri dönüşü bekleyeceğiz."

Kulübün transfer komitesinde yer alan Özmen, "Alibec'i kadromuzda görmek isteriz. Ancak olmazsa olmaz diye bir şart da yok. Teknik heyetimizle koordineli şekilde alternatif isimler üzerinde de çalışıyoruz. Alibec veya başka bir isim mi olur şu an için kesin bir şey söyleyemeyiz ancak Gaziantep FK ismine yakışır bir forveti daha kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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