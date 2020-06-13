Son dakika... Gaziantep FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
13.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:41
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve personelin, geçen gün koronavirüs testine tabi tutulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Kaynak: AA