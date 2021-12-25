GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" - Haberler
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GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"

AA - Haberler | Güncel

Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde buluşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

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GAZİANTEP (AA) - Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

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"Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"

"Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz."

"Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik."

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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