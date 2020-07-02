Son dakika! Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 eğitimi Son dakika güncel haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında korunma tedbirleri eğitimi vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında korunma tedbirleri eğitimi vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğinde 200 bin işçiye virüse karşı alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar hakkında eğitimler veriliyor.

Fabrika çalışanlarına, korunma yolları, uyulması gereken temizlik kuralları ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapılarak, hatırlatıcı afişler çalışma alanlarına asıldı.

Kaynak: AA