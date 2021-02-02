Son dakika... Gaziantep Başkanı Büyükekşi, transfer sürecini değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika... Gaziantep Başkanı Büyükekşi, transfer sürecini değerlendirdi Açıklaması

02.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:13
Son dakika... Gaziantep Başkanı Büyükekşi, transfer sürecini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber... Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, transferleri gerçekleştirirken kulübün ekonomik şartlarını ön planda tuttuklarını bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, transferleri gerçekleştirirken kulübün ekonomik şartlarını ön planda tuttuklarını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, transfer döneminde titiz bir çalışma içerisine girdiklerini, güçlerine güç kattıklarını ve ligin ikinci yarısında da adlarından söz ettirmek istediklerini belirtti.

Bu sezonun önceki yıllardan büyük farklılıklar gösterdiğini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle geçmişe göre daha zorlu bir süreç yaşıyoruz. Birçok takım maddi açıdan zor günler geçiriyor ve bu süreci hassas yönetmemiz gerekiyordu. Baktığımız zaman Mehmet Erdem ve Kubilay Aktaş'ın ayrılık taleplerine olumlu yaklaştık ve kadromuza çok önemli 4 ismi kattık. Stoper mevkisinde sakatlıklar yüzünden yaşadığımız bir sıkıntı vardı. O bölgeye milli oyuncumuz Ertuğrul Ersoy'u ve yine önemli takımlarda forma giymiş Miranda'yı transfer ettik. Bunun yanı sıra yine kadromuzu güçlendirmek amacıyla Osama Rashid ve Bilal Başacıkoğlu gibi kendilerini kanıtlamış isimleri kadromuza kattık. Tüm transferlerde kulübümüzün şartlarını ön planda tutmak zorundaydık. Borç yüzünden sıkıntı yaşayan birçok rakibimiz bulunuyor ancak biz kulübümüzün şartları çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yaptık diyebilirim. Umut ediyorum ki bir an önce arkadaşlarımız uyum sürecini atlatarak, takımımıza katkı sağlayacaklardır."

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacakları Fatih Karagümrük maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu aktaran Büyükekşi, "Üst sıralarda ve kendini ispatlamış bir takımımız bulunuyor. Rakiplerimiz artık bizimle mücadele ederken, büyük bir takımla oynuyormuş gibi maça hazırlanıyorlar. Şanssız puan kayıplarını yaşamasak çok daha iyi yerlerde olacaktık. Karagümrük lige yeni yükselmesine karşın gerçekten kaliteli bir ekip olmayı başardı. Kendilerine de saygı duyuyoruz ancak bizim yeni bir galibiyet serisi yakalamaya ihtiyacımız var. Hocamız Sa Pinto ile umut ediyorum bu karşılaşmada ilk galibiyetimizi alırız ve ilk beş hedefimizi sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'ya güvendiklerini yineleyen Büyükekşi, geçiş sürecinde olduklarını, bu süreçte bazı sıkıntıların olabileceğini ancak Pinto'nun oyuncularla iyi bir iletişim yakaladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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