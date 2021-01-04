Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
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Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

04.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:46

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te panelvandan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te panelvandan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iş yeri ve panelvandan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika... Gaziantep'te araçtan ve iş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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