Son dakika haberi... Gaziantep Adliyesi'nin "renkli alanları"nı çocukların çizdiği resimler süslüyor

Son dakika haber... Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde geçen yıl hizmet vermeye başlayan Adli Destek ve Mağdurlar Hizmetler Müdürlüğü'nün oluşturduğu "renkli alanları", çocukların çizdiği resimler süslüyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde geçen yıl hizmet vermeye başlayan Adli Destek ve Mağdurlar Hizmetler Müdürlüğü'nün oluşturduğu "renkli alanları", çocukların çizdiği resimler süslüyor.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Gaziantep Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdurlar Hizmetler Müdürlüğü'nde 17 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı görev alıyor.

Yargı sürecinin her aşamasında mağdur kadın, çocuk ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara uzmanların destek verdiği müdürlüğün koridorları çocukların resimleriyle rengarenk.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Psikolog Didem Yamaner Metin, AA muhabirine, müdürlüğün yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Gerek suça sürüklenen çocuklar gerek mağdur çocuklar gerekse aile mahkemesinde boşanma davaları olan taraflara ve çocuklarına hizmet verdiklerini ifade eden Yamaner Metin, şunları söyledi:

"Müdürlüğümüz bünyesinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve pedagoglar görev almakta. Gaziantep Adliyesi yeni ek binası 4. kattayız. Bir kat tamamen müdürlüğümüze ayrılmış durumda. Burada çocuklarımızın adli sisteme temas ettikleri dönemlerde kendilerini iyi hissederek, adliyeden ayrılmalarını istiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızla birlikte koridorlarımızı renklendirdik. Bizden hizmet alan her çocuğumuza resimlerini yaparak duvarda istedikleri yere asabileceklerini belirtiyoruz."

"Çocuk ve kadın dostu bakış açısı"

Yamaner Metin, müdürlük bünyesinde "Çocuk bakım ve beslenme odası"nın da yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Çocuk dostu ve kadın dostu bir bakış açısıyla adliyeden hizmet alan tüm kadınlarımıza çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken mahremiyetlerini de koruyarak özel bir alanda ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ettik. Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'nün desteğiyle şu an müdürlüğümüz bünyesinde, adliyemiz yeni ek binası 4. katta çocuk bakım ve beslenme odamız tüm kadınlarımızın ve çocuklarımızın hizmetine açılmış durumda. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız adliyemizden ayrılırken yüzlerinde bir tebessüm oluşturmayı hedefliyoruz."

Adliye kavramının çocuklarda biraz daha tedirgin edici bir kavram olarak değerlendirilebileceğini hatırlatan Yamaner Metin, "Şu an adliyeye geldiklerinde şunu gördük ki birçok çocuğumuz, 'Burası aynı okullarımız gibi', 'kendimizi okulumuzda gibi hissediyoruz' diyerek adliyeden ayrılıyor. Bu bizim için çok önemli çünkü travmaya maruz kalmış çocuklar adliyeden ayrılırken onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizim için mutluluk verici." dedi.

"Travmalarının izlerini hafifleteceğine inanıyoruz"

Müdürlüğün çocukların geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Yamaner Metin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Travmaya maruz kalan çocuklarda travma sonrası stres bozukluğunu çok görebiliyoruz ya da bundan sonraki yaşamlarında bu travmanın izlerini görebiliyoruz. Aile birliği dağılmış çocuklarda yine aynı yönde olumsuz örselenmeleri görebiliyoruz. Çocuklar bu tür travmaları ifade ettikleri noktada, onlar için oluşturulan bu ortamlarda sevgiyle, şefkatle, sıcaklıkla karşılanmış olmalarının travmalarının izlerini hafifleteceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan