Son Dakika | GAZİANTEP 5'İNCİ KATTAKİ İSKELEDEN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında, dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı