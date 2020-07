Son Dakika | Gazi şehirde insan odaklı yeni mobil uygulamalar Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehrin çağın gerekliliklerine uygun bir altyapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan dijital ve teknolojik hizmet ağı, "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" adlı basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehrin çağın gerekliliklerine uygun bir altyapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan dijital ve teknolojik hizmet ağı, "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" adlı basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla tanıtıldı.

Değişen ve dönüşen dünyanın koşullarına uygun hareket etmek adına insanı merkez alan projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesince, şehre kazandırılan dijital ve teknolojik çalışmaların tanıtılması için "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" basın lansmanı toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Konferans Salonu'nda organize edilen lansmanda bir dizi sunum yapıldı. Gaziantep'in ulaşımda yaşadığı sıkıntıları büyük oranda azaltacak olan GAZİRAY projesinde gelinen son nokta hakkında bilgi verildi, Ulaşım Master Planı'nın nüfus yoğunluğuna bağlı olarak kentte meydana getireceği olası araç trafiğini önlemek hedefiyle planlanan faaliyetler anlatıldı. 2014-2020 yılları arasındaki yol çalışmaları detaylandırıldı. Planlaması tamamlanan Akıllı Taksi uygulamasının mobil uygulamalara nasıl entegre olacağından bahsedildi. Salgında vatandaşlarla şehir içi seyahatte sunulan maske ve dezenfektan hizmetinin ve ateş ölçer uygulamasının önemine ışık tutuldu. Vatandaş ile büyükşehir arasındaki koordinasyonu rahatlamak için oluşturulan Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi'nin (GİKOM) şehirde oluşturduğu faydalardan bahsedildi, GİKOM'un işleyiş süreci hakkında bilgi akışı sağlandı. Güvenli Park Sistemi uygulaması ile şehrin muhtelif park alanlarında meydana gelecek çocuk kayıp olaylarında veya çocukların yaşayacağı olumsuz durumlarda kısa zamanda müdahale edebileceği açıklandı. Vatandaşa sunulan hizmet aracılığıyla şehirdeki eksikliklerin hızlıca ve gelen talepler doğrultusunda iyileştirilmesi için Şehrimi Güzelleştir uygulaması tanıtıldı. "Gaziantep Okuyor" sloganından hareketle mobil marketlerde yerini alan büyükşehirin 200 binden fazla kitap ve 450 yayınevi ile oluşturduğu dijital kütüphanesi mercek altına alındı. Öte yandan çalışmaları kısa zamanda tamamlanacak olan ve değişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir görünüme sahip olacak Büyükşehir Belediyesi'nin yeni WEB sitesi için düğmeye basıldığı ve yaklaşan tarihlerde kentte gerçekleşecek TEKNOFEST için uygun bir görünümde WEB sitesi hazırlandığı aktarıldı.

"Göç aldığımız sürece ulaşıma olan yatırımlarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin şehirle ilgili yapılan ve yapılmayanların anlatılması adına düzenlenen lansmanın öneminin yüksek olduğunu belirterek, "Akıllı kentin altını doldurmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tabi, çok hızlı çalışınca yeterince anlatamamak gibi bir eksiğimiz de doğuyor. Şehir çok hızlı yaşıyor. Dönemin çok ciddi zorlukları var. Sorunumuz elbet çok ama bizim sorun çözme kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Vatandaşın yaşam kalitesini arttırmalıyız. İki temel akışımız var. İlki su. Pandemi sürecinde halkımıza suya, sabuna dokunmaları için ciddi bir billboard çalışması yaptık. Şu an Kartalkaya dolu. Düzbağ bitti. Daha kaliteli ve daha ucuz suyu 130 kilometre öteden getirmiş bir ekibin parçasıyız. Düzbağ projesi çok önemli çünkü şehrin su sıkıntısının çözülmemesi diğer yapılan işlerin değerinin kaybına neden oluyor. Ulaşım başlığı da ikinci önemli başlığımızdır. Bu şehrin ulaşım meselesi her dönem en önemli gündem olmaya devam edecek. Çünkü göç alıyoruz. Göç aldığımız sürece de ulaşıma çok ciddi yatırımlar yapmamız şart. Geçen dönem bu alanda çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu süreçte bize destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Biz her on günde bir genel sekreterimizle birlikte kapı kapı dolaştık. Yaptığımız çalışmaları genişletmek ve vatandaşa daha iyi bir ölçüde dokunmak için takip etmemiz gerekiyor. Belediyede ilk dönem pansuman dönemidir. Esas büyük işler ise 2'nci dönemde başlıyor. GAZİRAY'ı Asım Güzelbey bize teslim ederken 'Biz bu işi başaramadık, hakikaten şehir için çok önemli' dedi. O zaman ben Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken bütün vekillerimizle ziyarete gittik. GAZİRAY projesinin bir an önce başlaması için yoğun çaba sarf ettik. Üzerinden 6 sene geçti artık son noktaya geldik. Büyük işler zaman istiyor. Ulaşımda en küçük bir aksama ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu yüzden konut ve ulaşım belediyelerde en önemli başlıklar arasında yer almalıdır. Şehrin geneline baktığımızda eğitim ve okul üzerindeki mesaimiz son sürat devam edecektir. Gördüğünüz üzere her ne kadar yeterince anlatmasak da mutfak kısmı çok ter döküyor" dedi.

"Digital ortamda proje üretme kapasitemizi artırdık"

Pandemiden sonra dijitalleşmenin en önemli başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Başkan Şahin, "Yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız Akıllı Şehirler Projesi, yerel yönetimler manifestosunun en önemli konu başlıkları arasında yer alıyordu. Pandemide gördük ki artık yeni dünya düzeninde gıda güvenliği, tedarik zinciri, sağlıklı şehirler, akıllı tarım ve dijitalleşme en önemli konular olacak. O nedenle bizim hem pandemi sürecinde bu kurumsal kapasiteyi çok iyi kullanmamız bizi önemli bir mertebeye ulaştırdı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz'le birlikte proje üretme kapasitemizi artırdık. Bu şehir gençlerin yoğun olduğu bir şehirdir. Bu yeni birimle hem ara eleman ihtiyacını hem de yetişmiş insan gücü potansiyelini artırmak istiyoruz. Böylelikle bir mutfak halini alma amacındayız. Beşeri sermayeye yatırımlarımız beni çok heyecanlandırıyor. Akıllı ulaşımda 500 kişiden dönüş alabiliyorsak dönüşüm başlamıştır diyebiliriz. Millet Bahçesi'nin çalışmaları kapsamında takibimizi detaylı bir şekilde sürdürüyoruz. 1 yıl içinde umarım bitmiş olacak. Pandemi döneminde düşük riskte başladık. Herkes yapması gerekeni yaptı. Yeni normal bizim şehrimizde kısa sürede her şeye adapte oldu. Bize yeni bir yaşam standardı sunan yeni normal süreç, bizlere maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı zorunlu kıldı. Açık alanlarla ilgili merkezde bir sıkışmamız mevcut, aşırı sosyal bir şehrimiz var her şeyi birlikte yapmayı tercih eden. En büyük sorun kafaları değiştirmektir. Gittiğim her mahallede mazereti engellemek adına, 'benim maskem yok' cevabıyla karşılaşmamak için 15 günde bir 15 milyon maske projesini Gaziantep Modeli ile başardık" diye konuştu.

Ulaşımı rahatlatmanın anahtarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, Başkan Fatma Şahin'in, "İlk etapta planlayacağız sonrasında uygulayacağız" sözlerinden yola çıkarak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Planlamak çok kıymetliydi. Ulaşımı planlayabilmek için imar planını da eş zamanlı gerçekleştirmek gerekiyor. İlk süreçte başlattığımız konu çok önemli. Çünkü ulaşım çok pahalı bir yatırım. Geri dönüşü çok zor. Doğru planlamak gerekiyor. Biz, ulaşım ana planı sürecinde tek başına karayolu iyileştirilmesi ile yetinmedik, bütüncül olarak konuyu ele aldık. Arazi kullanımı, erişilebilirlik başlıkları çok önemliydi. Yeni yolculuk taleplerinin yönetimi keza çok önemliydi. Ulaşım talebindeki artışı önleyebilmek ve ulaşım ve trafik sıkıntısının önüne geçmek amacıyla çözümler geliştirmek için yoğun gayret gösterdik. Ulaşım bileşenlerinin ana çıkış noktası genel anlamda bu oldu. Karayolları ile ilgili düzenlemeleriyle artan yolculuk taleplerini yönetmek çok zor. Bu nedenle mutlaka talepleri neticeye kavuşturmak için toplu taşıma, bisiklet ve yaya gibi çözümlerle bakış açımızı güçlendirmemiz lazım. Kent merkezine erişim anlamında sadece karayolu endeksinin yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler açısında çok riskli bir çözüm anlayışını içerisinde barındırdığını söyleyebilirim. Buna alternatif yöntemlerle birlikte bu süreci yönetmek lazım. Bizim ulaşım ana planı ilkelerinden bahsediyorum. Zaten nüfus artışı, araç sahipliliğini birlikte gördüğümüzde Gaziantep'in sanayi kenti olup cazip bir şekilde her geçen gün nüfusunun arttığını görmektesiniz. Buna ait önlemler gerçekleştirmek gerekiyordu. Baz şehirlerde çalışan insan sayısının var olan nüfusundan çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Yolculuk sayılarına baktığımızda 2030'la ilgili, bugünkü yolculuğumuzun 3 katına çıkacağını öngördüğümüz için geleceği dönük projeleri hayata geçirmek gerekiyordu. Mevcut durumda klasik alışkanlıklarımızın otopark ihtiyacı, otomobil odaklı çözümler, yük taşıtları şeklinde olduğunu görüyoruz. Ancak, bunu yerine ulaşım ana planıyla temel prensipte engellilerle birlikte yaya ve bisikletin olmazsa olmazımızdır" dedi.

Gazi şehrin mega projeleri detaylandırıldı

Geleceğe yönelik ulaşım alternatifleri açısından GAZİRAY projesini çok önemli olduğunu söyleyen Kömürcü, "GAZİRAY hepimizin de bildiği üzere 25 kilometrelik bir aks üzerinde yapılandı. 16 istasyondan oluşuyor. Açık bölümlerdeki çalışmaların ortalama yüzde 95'i tamamlandı. Kapalı bölümlerine ise ekim ayı itibariyle başladık. 2020'nin sonu gibi hatta eylül ayı civarında trafiğin etkilenen bölümlerinde yapılan çalışmalar sonlanacak. Ayrıca kentte yaşanacak olası trafik problemlerinin önüne geçmek adına çok ciddi sayıda alt geçit ve üst geçit projeleri ürettik. Bunlar kentte çok önemli kazanımlar oldu. GAZİRAY sürecinin yapım aşamasında ciddi anlamda vatandaşların bazı alışkanlıklarını değiştireceğimizi biliyorduk. Bazılarına sorunlar oluşturabileceğiz. Bunun için ön bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu bilgilendirme çok önemliydi. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyordu. Metro hattı GAZİRAY'dan bağımsız düşünülemez. Gaziantep'te direk Gar Meydanı'ndan başlayan ardından Millet Bahçesi'ne doğru uzanan kamulaştırmanında minimum çıkması açısından ana koridordan çok sapmadan ve yer altı durumunu da gözeterek bazı noktalarda eksi 22 metre, en yüksek derinliğimiz olan Düztepe'de eksi 53'ten geçerek ve kentimiz için çok önemli bir kazanım olacak şehir hastanesi bölgesinde son bulacak. Eğer Metro projesini hayata geçiremezsek şehir hastanesinin trafiğini yönetmemiz çok zor olacak. O yüzden Metro Gaziantep açısından çok kıymetlidir. Ayrıca vatandaşımıza sunduğumuz bir altyapıyla sadece çağrı butonuna basmadan mobil uygulama aracılığıyla taksinin nerede olduğunu görüp ne zaman geleceğini tespit edip ne kadar ödeceğini bileceği ve gideceği güzergahı rahatlıkla gözlemleyebileceği bir teknolojik alt yapı için çalışmalarımızı tamamladık. Umarım en kısa sürede bu çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Belediyemizde çok ciddi miktarda emek veren arkadaşlarımız vardı pandemide. Gerçekten riskli bir dönemde hiçbir çalışmayı aksatmadan tüm faaliyetlerimize devam ettik. Alt yapı açısından pandemi dönemini avantaja çevirmemiz lazımdı. Kentte yaşam durgun bir hal kazanmıştı. Bazı yerler kapalıydı. Pandemi döneminde biz bir taraftan yolcuların sağlığı açısından maske ve dezenfektan ürünlerini sunduk. Ayrıca ateş ölçerlerle erken teşhis adına çalışmalarımızla hizmetimizi sürdürdük. Süreçleri birebir planlı olarak devam ettirdik. Toplu taşıma kullanımı 13 milyondan 2 milyona düştü. Kent merkezinde küçük çalışmalara bile vatandaşın tahammülü olmayan caddelerimiz mevcuttu. Biz pandemide hızlı bir şekilde köklü iyileştirmelerde bulunduk. Kent merkezindeki mesaimizi çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Bunun yanı sıra Mezarlık Kavşağı'ndaki eski yapıların düzenlenmesi için çalışma başlattık 25 Ağustos'a kadar bölgede mesaimizin sonlanmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir çağrı merkezi kamu kurumları arasında Türkiye'de birinci sırada

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz, ise yakın zamanda 4 uygulamayı birden devreye aldıklarını aktararak, "Vatandaş odaklı uygulamamızın başında GİKOM geliyor. GİKOM, pandemi sürecinde valilik, kaymakamlık ile ilgili vakıf ve kuruluşlarla çok entegre bir sistem kurdu. Buradaki amacımız dağıtım ve yardımlarla ilgili mükerrerliğin önüne geçmekti. Ciddi bir bilgi bankası oluşturduk. Şehre gıda yardımını homojen dağıtabilecek yapımız oluştu. Yüzde 95 oranında mükerrerliğin önüne geçtik ve sistemi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu şehri anlık olarak takip ettik, nerelere yardım yaptık ciddi manada özellikle GASMEK koordinasyonunda devam ettirdik. Bizim çağrı merkezimiz Türkiye'nin en iyilerden birisi. Servis seviyemiz yüzde 95'in altına düşmüyor. Vatandaşın bekleme süresi ortalama 4 saniye. Pandeminin en yoğun olduğu süreç olan Nisan Ayı'nda gelen operatör datasında 1 milyon 413 bin dakika karşılama yaptık. Bu bize gelen çağrıların tamamını karşılamak demek. Bu konuda kamu kurumları arasında 1'nci sıradayız ve bu listeye bütün Büyükşehir Belediyeler dahil. Toplamda bankalarda dahil edildiğinde ise bütün kurumlar arasında 8'nci sıradayız. Bize en yakın büyükşehir belediyesi 600 bin dakika karşılamış. Burada bir teknik bilgi verilecek olursa bütün büyükşehirlerde daha az bir arama yapılmadı. Ama bizim farkımız kanal sayısını çok arttırdık ve şehirde gelen taleplerin hepsini aldık ve altyapımızın gücünü görmüş olduk. GİKOM ile alakalı bütün temas noktalarını teke düşürdük" ifadelerini kullandı.

Şehirmi güzelleştir ve mobil digijal küpüthanesi mobil uygulaması devreye alındı

"Şehrimi Güzelleştir" mobil uygulaması hakkında konuşmasına devam eden Deniz, "Bu uygulamanın farkı sizin başvurularınızın hafızasını oluşturuyor. Şikayetlerinizin son durumunu, hangi aşamada olduğunu, hangi birimde olduğunu, olumlu ve olumsuz kapanıp kapanmadığını takip edebildiğiniz bir uygulama. Hem android hem İOS uygulama marketlerinde yayınladık. Hem konumu belirtip hem fotoğrafını çekip yükleyebilirsiniz şikayetlerin. Dijital kütüphaneyi yapmıştık bunun mobil uygulamasını devreye aldık. 20 bin kitaba çok hızlı ve rahat ulaşabildiğimiz bir uygulama. Yine bu uygulama marketlerinde yayında" dedi.

Güvenli Park sistemi hizmet vermeye başlıyor

Güvenli Park Sistemi'nin işleyişinden ve faydalarını anımsatan Deniz, "Panik butonları yerleştirdik. Bu uygulamanın Türkiye'de benzeri ve örnekleri yok. Burada vatandaş çok hızlı bir şekilde bu sistemin merkezine ulaşabiliyor. Bu merkeze ulaşmanın yanı sıra ciddi bir merkezi izleme sistemi mevcut. Burada bütün park akıllı yazılımlarla takip ediliyor. Güvenlikteki bir arkadaş bu ekranlara bakmasa bile herhangi bir çocuk düştüğünde ve belli süre kalkmadığında, kavga çıktığında, anormal durum olduğunda veya biri şüpheli bir paket bıraktığında merkeze uyarı gönderilecek. Burada kameralar da ilgili alana zoom yapacak ve güvenlik birimlerimize verilen mobil uygulamalarla görev yerlerinde değillerse saha da bile uyarı alabiliyorlar. Bir çocuk kaybolduğunda ise fotoğrafı gösterildiğinde sahada güvenlik personelindeki mobil uygulamalara hemen o çocuğun kameralara takıldığı yerin koordinatları veriliyor" diye konuştu.

Teknofest'in ruhuna uygun yeni web sitesi

Son olarak www.dijital.gaziantep.bel.tr yeni bir web sitesini yayına aldıklarını dile getiren Deniz sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST'in ruhuna uygun olarak dizayn edilmiş yeni yüzü ve görseliyle yayında. Önümüzdeki haftalardan itibaren tamamen devreye alıp www.gaziantep.bel.tr olarak yayına alacağız. Burada etkinlikleri çok hızlı bir şekilde takip ettiğimiz hem de Gaziantep ile ilgili bilgilere ulaşabileceğinizi bir web sitesi oldu. Yeni bir görsel tasarımla hizmet vermiş olacağız." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA