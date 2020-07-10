Son dakika... Gazi Mahallesi'nde iki gencin ölümüne ilişkin davada polislere hapis talebi
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Son dakika... Gazi Mahallesi'nde iki gencin ölümüne ilişkin davada polislere hapis talebi

Son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de polisin açtığı ateş sonucu iki gencin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olaya ilişkin 4 polisin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Son dakika... Gazi Mahallesi'nde iki gencin ölümüne ilişkin davada polislere hapis talebi
10.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:00

Sultangazi'de polisin açtığı ateş sonucu iki gencin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olaya ilişkin 4 polisin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, sanıkların 22,5 yıla kadar hapsini istedi.

Sultangazi'de 14 Nisan 2017'de polisin açtığı ateş sonucu iki gencin öldüğü, iki kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 4 tutuksuz sanık polisin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, 14 Nisan 2017'de gece saatlerinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı isimli park içerisinde elinde uzun namlulu silahlar bulunan üç kişilik bir grubun gezdiğine dair ihbar yapılması üzerine, Kent Ormanı'nın giriş kısmında bulunan alanda konuşlanan kolluk ekibinin parktan çıktığı sırada, siyah renkli bir araca dur ihtarı yaptıklarını ancak araç sürücü olan Demirhan Erkul'un dur ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışması sebebiyle kolluk görevlilerinin araca ateş ettiğini, araç içerisinde bulunan Oğuzhan Erkul ile Barış Kerem'in aldıkları silah yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiğini, Demirhan Erkul ile Ramazan Altürk'ün ise yaralandığının bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığını kaydetti.

Savcılık mütalaasında, olayın meydana geldiği yerin teröre müzahir bölge olduğunu, DHKP-C terör örgütü mensuplarınca olayın meydana geldiği Gazi Kent Ormanı isimli yerde örgütsel faaliyetler yürütüldüğü, olay yerine intikal eden görevlilerin dosya kapsamına da yansıdığı şekilde referandum süreci öncesinde, terör örgütlerince kamu görevlilerine kamu binalarına karşı yapılabilecek silahlı/bombalı saldırı konusunda uyarı yapıldığını ifade etti.

Atışların tamamının aracın üst bölgelerine yapmadıkları nazara alındığında ölüm sonucunu istemediklerini belirten savcılık, ancak meydana gelen sonucun öngörülebilir olduğu, polis memuru olan sanıkların kendi eğitim ve becerilerine güvenerek ölüm sonucunun gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle durdurmak amacıyla araca ateş ettikleri, böylelikle eylemlerinin bilinçli taksir kapsamında kaldığı kanaatine varıldığını kaydetti.

Savcılık esas hakkındaki görüşünde sanıklar Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A.'nın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada katılan avukatı, "Mütalaa iddianameden farksızdır ve sanıkların ceza almamasına yöneliktir. Daha detaylı beyanlarımızı sunmak için süre talep ediyoruz" dedi.

Savunma için süre talep eden sanıklar avukatı ise, OHAL Kanunu'nun dikkate alınmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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