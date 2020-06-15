Son Dakika | GAÜN'de kızılötesi ile çalışabilen LED ve mercek geliştirildi
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Son Dakika | GAÜN'de kızılötesi ile çalışabilen LED ve mercek geliştirildi

Son dakika teknoloji haberi... Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, kızılötesi bölgede çalışabilen LED projektör merceği geliştirdi.

Son Dakika | GAÜN'de kızılötesi ile çalışabilen LED ve mercek geliştirildi
15.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:20

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, kızılötesi bölgede çalışabilen LED projektör merceği geliştirdi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bingül ile ekibi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1005 Projesi çerçevesinde desteklediği "LED Projektör Merceği ve Tasarımı Projesi" tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bingül, aydınlatmanın günümüzde en çok gereksinim duyulan ihtiyaçlardan olduğunu vurguladı.

Enerjiyi az tüketmesi, ışık veriminin yüksek olması, ucuz ve uzun ömürlü ışık kaynağının olması nedeniyle Light Emitting Diode'nin (LED) önemine işaret eden Bingül, Türkiye'nin aydınlatma sektöründe LED sistemlerini yoğun şekilde kullanmaya başladığını ifade etti.

Hayata geçirilen projenin de bu anlamda ticarileştirilerek dışa bağımlılığı azaltabileceğine dikkati çeken Ahmet Bingül, şunları kaydetti:

"Projemizin amacı, tasarımı ve üretimi bize ait merceklerden oluşan, hem görünür hem de kızılötesi bölgede çalışabilen ve 10 dereceden daha az demet açıklığına sahip prototip LED projektörünün üretilmesi ve ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığının kısmen azaltılmasıdır. Söz konusu LED projektörlerinin prototipleri üretilmiştir. Projektörlerin testleri yapıldı ve proje kapsamında belirlenen hedeflerin hepsine ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

Manşet

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