Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi
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Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi

Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep şekerli peynir böreği", "Antep sebzeli peynir böreği", "Antep mumbar dolması" ve "Antep cağırtlak kebabı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep şekerli peynir böreği", "Antep sebzeli peynir böreği", "Antep mumbar dolması" ve "Antep cağırtlak kebabı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, eşsiz lezzetlerini tescillemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının, kentin yöresel lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla yürüttüğü son çalışmalarla Antep şekerli peynir böreği, Antep sebzeli peynir böreği, Antep mumbar dolması ve Antep cağırtlak kebabı tescillendi.

Şehrin, coğrafi işaret aldığı 67 ürün ve lezzetiyle ekonomi ve turizme katkısı sağlanması hedefleniyor.

Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi
Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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Son dakika: Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel 4 lezzetine coğrafi işaret belgesi - Haberler Ekonomi
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