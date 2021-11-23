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Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bayburt'ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta gece saatlerinde bir apartmanın bitişiğindeki garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Afet Konutları Sitesinde bulunan apartmanın bitişiğindeki garajda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışması yaptı.

Yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi. - BAYBURT

Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika! Garajda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

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