Son dakika: Gar katliamı davasında MASAK raporu okundu

ANKARA (DHA) - ANKARA Garı'nda,10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili dosyası ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici'nin tutuklu yargılandığı davada, dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu okundu. Raporda örgütün Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in ifadesine göre, Türkiye'de gömülü silahlarla ilgili bir listenin bulunduğu ve örgütün büyük bir finans kaynağı olduğu bilgisi yer aldı.

Ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici'nin, 'insanlığa karşı suç' ve 'kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Ekici, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, MASAK raporlarında DEAŞ'lılarla para transferi yaptığı tespit edilen M.K. tanık olarak dinlendi. Rapora göre, hesabına firari sanık Muhammed Zana Alkan'ın para transfer ettiği tespit edilen tanık M.K., internet üzerinden dijital reklam hizmeti veren firma sahibi olduğunu belirterek, "Google reklam hizmeti ve sosyal medya yönetimi yapıyoruz. Google reklam hizmeti vermişizdir. Parayı yatıran başkasıdır. Firma ismi verilirse paranın nereden geldiğini buluruz" dedi. Tanık ifadesinin ardından müşteki avukatlarının taleplerini alan mahkeme, duruşmayı erteledi.