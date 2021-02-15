Son Dakika | Gana Maliye Bakanı Ofori-Atta, Kovid-19'a yakalandı
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Son Dakika | Gana Maliye Bakanı Ofori-Atta, Kovid-19'a yakalandı

15.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:52
Son Dakika | Gana Maliye Bakanı Ofori-Atta, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika gündem haberi: Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tspit edildiği bildirildi.

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tspit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Ofori-Atta'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Gana'daki doktorların talimatlarıyla Ofori-Atta'nın tedavisi için 2 haftalığına ABD'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede şimdiye kadar 75 bin 836 Kovid-19 vakası görüldü, 533 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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