Son Dakika | Gana Maliye Bakanı Ofori-Atta, Kovid-19'a yakalandı

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tspit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Ofori-Atta'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Gana'daki doktorların talimatlarıyla Ofori-Atta'nın tedavisi için 2 haftalığına ABD'ye gittiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede şimdiye kadar 75 bin 836 Kovid-19 vakası görüldü, 533 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu