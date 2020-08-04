Son dakika! Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 bini aştı
Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 34 bin 313'e ulaştı.
04.08.2020 01:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 01:55
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 34 bin 313'e ulaştı.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 bine Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 798 artarak 37 bin 812'ye çıktığı belirtildi.
Ülkede halen 3 bin 308 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 34 bin 313'e yükseldiği aktarıldı.
Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 191 olduğu kaydedildi.
Gana'da Kovid-19 yasakları hafifletilerek üniversiteye giriş sınavları başlatıldı.
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Kaynak: AA