Son dakika... Gambiya'da öldürülen Senegalli askerlerin sayısı 4'e çıktı

Geçen hafta saldırıya uğrayan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonunda hayatını kaybeden Senegalli askerlerin sayısı 4'e yükseldi.

Senegal Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ECOWAS'ın Gambiya'daki askeri misyonu Ecomig'de görevli Senegalli askerlere 24 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda esir düşen 9 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan askerlerden 2'sinin yaşamını yitirdiği böylece ölü sayısının 4'e çıktığı kaydedildi.

Senegalli askerler, Gambiya'nın batısında devriye gezdikleri sırada ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) mensup olduğu tahmin edilen silahlı kişilerce saldırıya uğramıştı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirmiş, 9 asker de MFDC olduğu düşünülen bir grup tarafından esir alınmıştı.

Bölgede 1982'den bu yana varlık gösteren MFDC ile Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 2012'de göreve gelmesiyle barış görüşmeleri yapılmıştı.

Barış görüşmeleri sonuçsuz kalırken, örgüt uzun süre sessizliğini korumuştu.

Ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da yerel halk çatışma korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Komşu Gine Bissau da uzun süre MFDC'ye askeri üs sağlamakla suçlanmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yakın dostu olarak bilinen Umaro Sissoco Embalo'nun Gine Bissau Cumhurbaşkanı olmasıyla 2 ülke MFDC ile mücadelede iş birliği kararı almıştı.