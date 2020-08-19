Son dakika... Galatasaraylı oyuncu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu
Son dakika habere göre Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu.
19.08.2020 19:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:21
Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı'nın Fransa'ya transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Galatasaray, Mustafa'yı Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı. Genç oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Lille'ye transfer olduğu ifade edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA