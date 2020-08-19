Son dakika... Galatasaraylı oyuncu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu Son dakika habere göre Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Mustafa Kapı, Fransa'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki genç oyuncu Mustafa Kapı'nın Fransa'ya transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Galatasaray, Mustafa'yı Şubat ayında kadro dışı bırakmıştı. Genç oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Lille'ye transfer olduğu ifade edildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA