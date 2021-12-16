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Galatasaray'da Köksal Ünlü istifa nedenlerini açıkladı

Galatasaray'da Köksal Ünlü istifa nedenlerini açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Köksal Ünlü: İstifa gerekçem; son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardırSERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor.

Köksal Ünlü: İstifa gerekçem; son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor. Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini resmen yönetim kuruluna sundu.

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Ünlü, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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