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Son dakika... Galatasaray Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi.

Son dakika... Galatasaray Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği
19.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:12

Galatasaray Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi. Basketbol şubesi sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.

Sarı-kırmızılı kulüp basketbol şubesinde değişikliğe gitti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır. Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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