Son Dakika! Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinden bu yana yaptığı açıklamalar nedeniyle 3. kez PFDK'ya sevk edilmiş oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.