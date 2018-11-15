Son Dakika! Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya Sevk Edildi
Son dakika! Galatasaray ve Mustafa Cengiz, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Galatasaray ve Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinden bu yana yaptığı açıklamalar nedeniyle 3. kez PFDK'ya sevk edilmiş oldu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-
TFF BAŞKANI DAHA ÖNCE HANGİ KULÜBÜN BAŞKANIYDI ???Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Artık adaletli olmaya başladı TFF. Körler yatan şaşı kalkar misali. Versinler cezayı. Bunlara acınmaz...Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
-
kardeşim haksız bir durum yok her şey ortada ya neden bu kadar komik duruma düşüyorsunuz. sosyal medyanın gazına geliyorlar resmenCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
-
YA BEN ŞUNU ANLAMAM NEDEN SUSMAYI BİLMİYORSUNUZ NEDEN İNATLA ZORLUYORSUNUZ. HERKES DİYOR Kİ SEZON BAŞINDA DEVLET ERKANIYLA OTURDUK SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEME KONUSUNDA ANLAŞTIK AMA İŞ İCRAATA GELİNCE HİÇ GERİ ADIM ATMIYORSUNUZ. ESKİ DEVRAN DEĞİŞTİ AZİZDEN VOLKANDAN EMREDEN KURTULDUK SİZDENDE KURTULACAZCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
It ürür kervan yürür istediginiz kadarda ceza versinler hiç bir güc Aslanlari yolunda döndüremiyecektir. Bütün bu ihanetler vede masa başında oynanan oyunlari GS dahada kenetletmiştir. Aslannin olduğu yerde kuşlar sadece cirpinir...Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır