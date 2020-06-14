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Son Dakika | Galatasaray, Trabzon'a geldi

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trabzon'a geldi Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Son Dakika | Galatasaray, Trabzon'a geldi
14.06.2020 00:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:15


Galatasaray, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na saat 18.30 sıralarında ulaşan Sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken, kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Galatasaray

Kaynak: DHA

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