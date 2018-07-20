Galatasaray, Eski Futbolcusu Badou Ndiaye'yi Kiraladı

Galatasaray, Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiralamak için anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok önemli bir hamleye imza attı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Habertürk'ün haberine göre; geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

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YORUMLAR (23)

  • BERK DEMİR:
    Selçuk babaya el sallama vakti geldi..18 e zor girer..boşuna o kadar para vermeyin..yollayın gitsin yaşlı kurt
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  • YUNUS:
    bence gereksız bı transfer bu bolgede fernando donk selcuk var ıken aynı kalıbrede bıtane daha yerlestırmek mantıksız mucadele ve oyunu ılerıye tasıyabılcek melo tarzı bı orta saha lazımdı
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  • DURAN TEKERLEK:
    Bence güzel bir hamle. N''diaye kaliteli futbolcu. Galatasaray''a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.
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