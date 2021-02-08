Galatasaray'da 1 pozitif vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da 1 pozitif vaka

08.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:16
Galatasaray'da 1 pozitif vaka

Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinin ardından 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinin ardından 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanacak Alanyaspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinin ardından 1 pozitif vakaya rastlandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Hadise Ali Sunal Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir Twitter Beşiktaş Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da 1 pozitif vaka - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 18:19:53. #1.16#
title