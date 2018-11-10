Galatasaray, Kayseri Deplasmanından 3 Puanla Döndü: 3-0
Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Müsabakada Galatasaray adına golleri 18. ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ve 88. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Kayserispor'da Tiago Lopes, 83. dakikada 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Galatasaray, 23'e çıkardı ve 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 12 puanla 12. sırada yer aldı.
YORUMLAR (54)
-
Kazandık :) :) çok mi oynadık yani kısmen bu galibiyet şaşırtmasın kayseri zaten düşüşte kimle oynarsa puan kaybedecek durumda ayrıca gençleri de maçta izlemek çok keyifliydi inşallah daha fazla şans alırlar..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
artık devekuşu gibi kafamızı kuma gömmemeliyiz başta Türkiye nin en uysal takımı efendi Beşiktaşın ,Trabzonspor ve hiç haz etmediğim fenevin elinden aldığımız şampiyonlukları kupaları hak sahiplerine iade edelim artık olaylara Fransız kalmayalım gerçi biz fransızdık değil mi?Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır8TASLİLAR ANCA GS NIN ZAFERİ ALTİNA YORUM YAZAR: Alt tarafa siralamissin o kadar kisi ismi ki cogu yalan asıl TFF nin başındaki isim bjk li ona ne diyecen 8tasli3 Yayından KaldırMUHALİF GS Lİ: Bana fenevli veya efendi 8taşlı demek abesle iştigal,nerden çıkarıyorsunuz arkadaşlar,fransız kültürlü muhalif gs li olarak size fransız atasözüyle cevap veriyorum "ben gs liye gs li demem gs li fransız olmayınca"3 Yayından KaldırFENEVLİ KUMEDESİN: Fenevli fenevli fenevli fenevlisin sen fenevliTüm 54 yorumu okumak için tıklayın5 1 Yayından Kaldır