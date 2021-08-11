Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson: "Fantastik bir takıma geldim"
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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson: "Fantastik bir takıma geldim"

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson: 'Fantastik bir takıma geldim'
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Victor Nelsson resmen Galatasaray'da
Victor Nelsson resmen Galatasaray'da
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Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile 5 yılık anlaşmaya varıldığını, kulübü Kopenhag'a da 7 milyon avro bonservis bedeli...
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