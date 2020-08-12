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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç'ın kariyeri

Son dakika habere göre Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, Sivasspor ile geçtiğimiz sezon 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç'ın kariyeri
12.08.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:49

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, Sivasspor ile geçtiğimiz sezon 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile daha önce Boluspor'da oynarken yolları kesişen fakat o dönem transferi olmayan Emre Kılınç artık sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Sakarya Akademikspor'da başlayan Emre Kılınç, 2009'da Bolupor'a transfer oldu ve 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı. 2017 ocak ayında Sivasspor'a transfer olan Emre, TFF 1. Lig'de olan kırmızı-beyazlılar ile Süper Lig'e yükselen kadroda yer aldı. Sivas'ta gösterdiği başarılı sezonlarla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım ayrıldı.

Sivasspor ile 2019-2020 sezonunda 28 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 resmi müsabakaya çıkan Emre Kılınç, 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sivasspor ile 3.5 sezonda 119 karşılaşmada görev alan Emre, 24 kez gol sevinci yaşarken, 29 kez de gol pası veren isim oldu.

Başarılı orta saha oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nda da 2 kez forma giydi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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