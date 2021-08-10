Son dakika! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Danimarkalı futbolcu Nelsson, İstanbul'a geldi
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Son dakika! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Danimarkalı futbolcu Nelsson, İstanbul'a geldi

Son dakika! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Danimarkalı futbolcu Nelsson, İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübünün, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Victor Enok Nelsson, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Victor Enok Nelsson, İstanbul'a geldi.

Enok Nelsson, Kopenhag'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Danimarkalı stoperi, havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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