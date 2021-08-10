Son dakika! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Danimarkalı futbolcu Nelsson, İstanbul'a geldi
Son dakika haberlerine göre Galatasaray Kulübünün, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Victor Enok Nelsson, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübünün, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Victor Enok Nelsson, İstanbul'a geldi.
Enok Nelsson, Kopenhag'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Danimarkalı stoperi, havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever