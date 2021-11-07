Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürprizler yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 11'de Mostafa, Morutan, Van Aanholt, yedeğe çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ASLAN 20, KARAGÜMRÜK 18 PUANDA

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

Galatasaray: ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

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