Son Dakika... Galatasaray için İstanbul'a geliyor...

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu. Gedson Fernandes, Ailou Dieng ve Mohamed Elneny isimlerini gündemine alan ancak mutlu sona ulaşamayan Aslan, Roma'nın Gineli yıldızı Amadou Diawara ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da son dakika transferi!

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala orta saha transferi için bütün imkanlarını kullanıyor. Bu bağlamda son gözdesi Amadou Diawara oldu. Gedson Fernandes, Elneny ve Aliou Dieng ile anlaşamayan Aslan, orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Alternatifler arasında çalışmalarını sürdüren Aslan, Diawara ve Roma ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Di Marzio'nun paylaştığı haberde 24 yaşındaki Gineli yıldız ile her konuda anlaşan Aslan, transferi tamamlamak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Gineli futbolcuyu kiralık olarak katmak için Roma kulübüyle masaya oturan Galatasaray mutlu sona çok yakın. 11 şansı bulmak isteyen ancak aradığı şansı Mourinho'dan bulamayan oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DİAWARA KİMDİR?

17 Temmuz 1997 yılındaKonakri , Gine'de doğan Diawara, Serie A ekiplerinde Roma forması giymektedir. 1,83 boyunda olan Diawara San Marino, Bologna, Napoli ve Roma formaları giymiştir. Geçtiğimiz sezon Roma'da 18 maçta forma giyen Diawara bir de gol atmıştır.