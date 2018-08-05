Galatasaray'ı Penaltılarla Yenen Akhisarspor Süper Kupayı Kazandı

Bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmanın 120 dakikası 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük kurup maçı da 6-5 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin normal süresinde Akhisarspor'un golünü 5. dakikada Seleznyov, Galatasaray'ın golünü 79. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Galatasaray, 10 Ağustos Cuma günü Süper Lig'de sezonun açılış maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise 11 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

AKHİSARSPOR'DAN ERKEN BİR GOL GELDİ

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma hareketli başlarken, gol de çok erken geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı kornerin ardından Akihsarspor hızlı bir hücuma çıktı. Alevis Manu, topla birlikte orta alanı hızlı bir şekilde geçti ve rakip ceza sahasına kadar ileriedi. Manu'nun şutu savunmadan döndü. Boşta kalan topa Barbosa vurdu ve top direkten altıpas bölgesindeki Seleznyov'a geldi. Seleznyov topu kontrol edip yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi. Akhisarspor Seleznyov'un 5. dakikadaki golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Erken golle geriye düşen Galatasaray, daha sonra rakip alanda beraberlik için yüklendi. Sarı-kırmızılı takım golden sonra daha fazla Akgisarspor sahasında yer alırken, yeşil-siyahlı ekip daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Cüneyt Çakır, mücadelenin 28. dakikasında bir su molası verdi. Molanın ardından karşılaşma devam etti.

Daha çok savunmada bekleyen Akhisarspor, 41. dakikada yine etkili bir hızlı hücuma çıktı. Ortadan başlayan hücumda top sağdan bindiren Seleznyov'a geldi. Seleznyov ceza sahasına girdikten sonra topu düzelti ve etkili bir vuruş yaptı. Seleznyov'un şutunda top direkten döndü. Boşta kalan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANDI! VAR'A BAŞVURULDU

Galatasaray bu kez 42. dakikada etkili bir kontratağa çıktı. Garry Rodrigues bir anda savunmanın arkasına sarktı. Danny ile girdiği mücadele sonrası Garry Rodrigues yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır Danny'e sarı kartını çıkardı. Ancak itirazlar sonrası Cüneyt Çakır VAR'a başvurdu. VAR sonrası pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır sarı kart kararını değiştirmedi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

FATİH TERİM'DEN İLK MÜDAHALE! EREN OYUNDA

Mücadelenin ikinci yarısına Galatasaray da Akhisarspor da ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı.

Galatasaray, ikinci yarıya da baskılı başlarken, Akhisarspor daha çok oyunu kendi alanında kabul etti. Fatih Terim oyuna ilk müdahalesini de 59. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda kenara gelirken, oyuna Eren Derdiyok girdi.

Akhisarspor'da da ilk değişiklik 63. dakikada geldi. Yeşil-siyahlı ekipte bu dakikada Barbosa yerine oyuna Miguel Lopes dahil oldu.

Galatasaray 66. dakikasında Galatasaray sağ kanattan etkili geldi. Sofiane Fgehouli aldığı topla sağ kanatta ilerledi. Daha sonra Feghouli topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Eren Derdiyok ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara göndermek istedi ancak Eren'in şutunda top auta çıktı. Fatih Terim mücadelenin 69. dakikasında sürpriz bir hamlede bulundu. Galatasaray'da 69. dakikada genç Yunus Akgün oyuna girerken, Fernando kenara geldi.

ÖNCE AKHİSAR KAÇIRDI, SONRA GALATASARAY

Aynı dakika içerisinde Nagatomo'nun hatası sonrasında Miguel Lopes kazandığı topla etkili geldi. Miguel Lopes ceza sahasına kadar girdikten sonra Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Miguel Lopes'in vuruşunda top auta çıktı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray da önemli bir gol pozisyonu yakaldı. Rodrigues'in vuruşunda Fatih hole izin vermedi, dönen topta Gomis defansı geçemedi ve top kornere çıktı.

Mücaelenin 73. dakikasında Eren Derdiyok rakip ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun devamında Cüneyt Çakır top taca çıktıktan sonra VAR işareti yaptı. Ancak içeriden gelen 'devam' kararı üzerine Cüneyt Çakır pozisyonu izlemedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

GALATASARAY'DAN BERABERLİK GOLÜ EREN'DEN

Galatasaray baskısını arttırmaya devam etti. Mücadelenin 79. dakikasında sarı-kırmızılı takım sol kanattan geldi. Nagatomo topu aldıktan sonra ceza sahası içindeki Eren Derdiyok'a pasını çıkardı. Eren, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı plase vuruşta topu ağlara gnderdi. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden sonra iki ekip de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi. Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

120 dakika sonunda da iki ekip eşitliği bozamadı ve 120 dakika 1-1 sona erdi.

Penaltı atışlarında Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük kurup maçı da 6-5 kazanarak kupanın sahibi oldu.