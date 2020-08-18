Son dakika! Galatasaray HDI Sigorta'da yeni transferler imzayı attı Son dakika haberlerine göre Mustafa Cengiz: Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptürSerhan TÜRK - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlendi.

Mustafa Cengiz: Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür

Serhan TÜRK -

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme yenilenen Nilay Karaağaç için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'ndaki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Okan Böke ile Ergül Eroğlu, Hazal Selin Arifoğlu ve Nilay Karaağaç katıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli pasör Nilay Karaağaç'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzatırken, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu ile birer yıllık sözleşme imzaladı.Törende açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, ilk olarak şunları söyledi: "Sevgili sporcularımıza 'Camiamıza hoş geldiniz.' diyorum. Galatasaray, voleybolu Türkiye'ye getiren kulüptür. Bununla gurur duyuyoruz. Amatör ve olimpik sporları destekleyen kulüp olarak kadın voleybolunun her zaman destekçisi olacağız. Bütün dileğim, seyircilerimizin salgın izin verdiği sürece salonu doldurmaları ve takımı desteklemeleri. Dünyada kadın voleyboluna olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye, lig düzenleyen ender ülkelerden biri. Genç Cumhuriyetimiz, kadınlara olan görevini yerine getirmekte. Kendilerine 'hoş geldiniz' diyor, uzun yıllar camiamıza hizmet etmelerini diliyorum."Mustafa Cengiz, elinden geldiğince amatör branşların maçlarına gittiğini vurgulayarak, "Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Amatör sporlarda elde edilen gelir maalesef giderin kat kat üzerinde. Hükmetimiz çok değerli bir yasa çıkarmıştı. Peşin ödenen verginin amatörlere harcanmasıydı. Müthiş bir şeydi. Bu Türkiye'de amatör sporları sıçratırdı. Maalesef bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz profesyonel futbolcu vergisi bizde.' denildi ve yüzde 15 stopaj yüzde 60'lara çıkarıldı. Şu anda dünyanın en yüksek vergi ödeyen ülkesiyiz. İfrat ile tefriti bir türlü tutturamadık. İlla şu yolun yokuşunu buluyoruz. Sayın Bakanımıza bu konuyu arz ettik. Düzeltilsin diyoruz. En azından Türkiye amatör sporlarda bir yere gelene kadar bu yasa ertelensin istiyoruz. Amatörleren indirim istediğimizde yüreğimiz sızlıyor. Zaten doğru dürüst bir şey almıyorlar bir de indirim istiyoruz" diye konuştu.Voleyboldan sorumlu Yönetici Okan Böke de, koronavirüs nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon, şampiyonluk hedefine yaklaştıklarını ifade ederek, "Umarım geçen sene başlayıp bitiremediğimiz şampiyonluk yolculuklarını bu sene nihayete erdiririz. Yaşanan pandemi hepimizi derinden yaraladı. Başladığımız işleri bir türlü bitiremedik. Kısmet bu seneye olsun" dedi.Böke ayrıca, Türk sporunda altyapının öneminin ortaya çıktığını dile getirerek, "Altyapıdan yetiştirilen sporcular çok değerli. Yabancı sporculara, altyapıdan yetişen bir sporcunun aldığı paranın 8 katını veriyoruz. Buna ne can ne de mal dayanır. Voleybol maçına girmenin bedeli 5 lira ama tribün dolmuyor. Kadın takımımızın bütçesi oldukça düşük. Oyuncu bütçemiz 6 milyon 200 bin lira seviyelerinde" şeklinde konuştu.Sözleşmesi 2 yıllığına uzatılan Nilay Karaağaç da, "Geçen sene çok güzel başlayan bir sezondu. Çok başarılı maçlar çıkardık ve güzel bir aile olduk. Pandemi olmasaydı sizlerin yüzünü daha çok güldürecektik. Ne yazık ki evlerimizde geçirdiğimiz uzun sürenin ardından yeniden sahalara döndük. Çok mutluyuz. Bu sezon çok fazla genç oyuncumuz var. Sizin yüzünüzü güldüreceğimiz güzel bir sezon olacağına eminim" ifadelerini kullandı.Ergül Eroğlu ise, "Beni yeniden aranıza aldığınız için teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon bizi bekler. Güzel sonuçları elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Hazal Selin Arifoğlu da, Galatasaray'a gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Galatasaray'da olmak çok büyük bir gurur. Galatasaray'a karşı oynamak çok zordu. Şimdi bu zorluğu diğer takımlara yaşatacağımız için çokheyecanlıyım. Umarım keyifli ve sağlıklı bir sezon geçer" görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: DHA