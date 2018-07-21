Galatasaray Hazırlık Maçında Valencia'ya 2-1 Mağlup Oldu

Galatasaray, İsviçre'de oynadığı hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların tek golü yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi.

SAKATLANAN GARRY RODRİGESYERİNİ SİNAN'A BIRAKTI

Fribourg'daki karşılaşmanın 36. dakikasında Valencia, Ruben Vezo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Galatasaray'da Garry Rodrigues, 40. dakikada sakatlanarak yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

GALATASARAY'IN TEK GOLÜ YENİ TRANSFER ONYEKURU'DAN GELDİ

Valencia Toni Lato'nun golüyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 69. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Henry Onyekuru, attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, üçüncü hazırlık karşılaşmasında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü bu karşılaşmada attı.

SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEK

İsviçre kampı Valencia maçıyla sona eren Galatasaray, bu akşam İstanbul'a dönecek ve Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan temsilcisi AEK ile özel maçlar oynayacak.