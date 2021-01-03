Son Dakika | Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son Dakika | Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

03.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:59
Son Dakika | Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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