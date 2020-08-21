Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, yeni transferi Zach Hankins'le yollarını ayırdı Son dakika haberi: Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 17 gün önce transfer ettiği ABD'li oyuncu Zach Hankins'le yollarını ayırdı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 17 gün önce transfer ettiği ABD'li oyuncu Zach Hankins'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA