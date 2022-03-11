Galatasaray'dan TFF'ye Beşiktaş derbisi için erteleme talebi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün yazılı başvurusunda şu ifadeler yer adlı, "Sayın Nihat Özdemir, Sizlerin de yakından bildiği üzere, İstanbul'da yaşanan zorlu hava koşulları nedeniyle, uçak seferleri başta olmak üzere ulaştırma faaliyetlerinde çok ciddi problemler yaşanmaktadır. Tahminlere ve uzman görüşlerine göre bu sıkıntıların bugün ve hafta sonu da tüm şiddetiyle devam etmesi beklenmektedir.

Demirören Haber Ajansı / Spor